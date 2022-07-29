Родственников погибших на войне не будут мобилизировать

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада приняла законопроекты №7481 и №7352, которыми расширила перечень лиц, которые не подлежат призыву во время мобилизации и имеют право на отсрочку от мобилизации.

По словам Железняка, законопроект №7481 на заседании 29 июля поддержали 282 нардепа.

Документ вносит изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, дополняя часть 1 статьи 23 "Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные" новым абзацем такого содержания:

"женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения".

Также 281 голосом Рада поддержала законопроект №7352, который вносит изменения в закон о мобилизации относительно отсрочки от призыва на военную службу определенных категорий лиц.

Изменения предусматривают, что право на отсрочку от призыва имеют научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы, не менее чем на 0,75 ставки".

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования.