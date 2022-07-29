Через посредников: Латвия возобновила закупки российского газа

Оператор газотранспортной системы Латвии возобновил закупки российского газа. При этом оплата за энергоноситель производится в евро, а не в рублях, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава компании Айгарса Калвитиса со ссылкой на Delfi.

"Latvijas gāze сейчас приобретает газ, но мы не покупаем газ у Газпрома, потому что не можем рассчитаться с Газпромом. У нас есть другой поставщик" , — сказал Калвитис.

Представитель компании не назвал нового поставщика, поскольку "это коммерческая информация".

Напомним, средине июля Латвийский Сейм утвердил окончательные правки в закон об энергетике, который запрещает импорт российского газа с 1 января 2023 года.

В четверг, 28 июля, правительство Латвии поддержало предложение министерства обороны о предоставлении дополнительной военной поддержки Украине.