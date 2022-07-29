Sina: Китай объявил военно-морские учения в Южно-Китайском море

Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят на фоне подготовки возможной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает китайской издание Sina.

Сообщается, что учения пройдут в течение двух дней в четырех районах Южно-Китайского моря - в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. При этом цели учений и количество задействованных сил не уточняется.

Американское издание NBC со ссылкой на источники пишет, что сегодня же начинается турне официальной делегации Конгресса США во главе с Пелоси по странам Азии.

На данный момент точно известно, что делегация посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Визит на Тайвань пока значится как предварительный.

Как заявил конгрессмен Рик Ларсен (Вашингтон) официальные лица Китая оказывали на него давление, чтобы предотвратить поездку Пелоси на Тайвань. По его словам, сотрудник китайского посольства в телефонном звонке требовал отменить визит.

Напомним, запланированный визит Пелоси на Тайвань серьезно обострил напряженность между Китаем и США. Официальный Пекин требует отменить поездку, поскольку считает ее вмешательством во внутренние дела Китая. Вашингтон опасается, что самолет с американской делегацией вообще могут сбить.

В связи с этим США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию.