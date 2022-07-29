НБУ: Уровень безработицы из-за войны прыгнул до рекордных 35%

Война обусловила неслыханный скачок уровня безработицы – около 35%, несмотря на усилия предприятий по содержанию работников.

Об этом идет речь в инфляционном отчете НБУ.

Аналитики отмечают, что из-за глубокого спада экономической активности и миграции вследствие рисков безопасности в прифронтовых регионах значительная часть населения потеряла работу.

Кроме того, небольшой финансовый запас прочности заставлял домохозяйства активно искать работу.

Уровень безработицы значительно возрос также в результате выбытия части населения из рабочей силы прежде всего из-за того, что вынужденные мигранты часто не имели поиска работы за основной приоритет.

"Впрочем, если бы мигранты оставались в Украине и активно искали работу, уровень безработицы вырос бы еще больше" , - добавили в регуляторе.

Кроме этого, сдерживала наращивание безработицы также мобилизация в ряды ВСУ.

До конца года уровень безработицы сократится с пиковых значений во ІІ квартале 2022 благодаря восстановлению экономики и увеличению спроса на рабочую силу.

Впрочем, как и в других странах, даже после окончания активных боевых действий, безработица будет снижаться медленно и оставаться на более высоких уровнях, чем раньше. Это объясняется долгосрочными последствиями войны.