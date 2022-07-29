Херсонская ОВА: ВСУ уничтожают базы РФ дальше, чем в 100 км от линии фронта

Украинские силы уничтожают базы оккупантов дальше, чем в 100 км от линии фронта, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, сообщает Новое время.

"ВСУ уничтожают базы орков уже дальше, чем в 100 км от линии столкновения. У оккупантов нет больше надежного места для размещения баз" , — написал он в Facebook.

Хлань напомнил, что ВСУ в ночь на 29 июля уничтожили четыре базы оккупантов: в Новой Каховке, Чернобаевке, Олешках, Бриловке. Таким образом, украинские силы разрушают тыловые запасы и перекрывают логистические пути россиян.

Утром 29 июля Хлань сообщал, что ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в поселке Брилевка Херсонской области, которая находится в 64 километрах от Херсона.