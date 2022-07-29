Мэр Николаева рассказал о состоянии пострадавших после обстрела

В результате утренних обстрелов Николаева госпитализировано 12 человек, из них четверо находятся в реанимации и еще троих оперируют медики, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Пока известно о 5 погибших. 12 человек с ранениями госпитализированы, семь из них - в тяжелом состоянии, трое оперируют, четверо - в реанимации.

Удар был нанесен с РСЗО, поэтому площадь поражения очень велика, она достигает нескольких сотен метров. Потому много пострадавших. Еще есть легко раненые, которые после оказания медицинской помощи будут лечиться дома".

Сенкевич добавил, что ни одного военного на остановке общественного транспорта не было. Погибли и пострадали гражданские, утром направлявшиеся по своим делам.