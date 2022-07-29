Офис генпрокурора начал расследование после удара россиян по колонии в Еленовке

Офис генпрокурора в пятницу, 29 июля, начал досудебное расследование по факту удара российских оккупантов по колонии в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли около 40 человек, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба ОГП в Telegram, уголовное дело открыто по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По информации следствия, в пятницу страна-террорист нанесла удар по территории колонии № 120 в Еленовке. Около 40 человек погибли, 130 — были ранены. В колонии оккупанты незаконно удерживали гражданских и военнослужащих ВСУ.

Ранее в патронатной службе Азова сообщили, что устанавливают имена погибших и пострадавших в Еленовке, на место выехал Международный комитет Красного Креста. Там также подчеркнули, что любая информация из российских Telegram-каналов и пропагандистских СМИ — это психологическая спецоперация против Азова и украинского общества.

Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершила чудовищное преступление, и призвал признать ее террористическим государством.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина требует реакции ООН и международных организаций на военное преступление РФ. По информации Украины, оккупанты недавно перевели часть украинских защитников в барак, по которому ударили 29 июля.﻿

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.