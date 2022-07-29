53 ОМБр сообщила об освобождении одного из сел на Донецком направлении

53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сообщила об освобождении одного из населенных пунктов на Донецком направлении, сообщает Украинская правда.

"Теперь об этом можно говорить… Недавно совместными усилиями воинов отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха и 24 отдельного штурмового батальона "АЙДАР" был освобожден и окончательно зачищен от российских оккупационных войск один из населенных пунктов на Донецком направлении".

О каком именно населенном пункте идет речь, бригада не сообщает.

В то же время отмечается, что сейчас это село больше похоже на призрак – повсюду стоит "мертвая" военная техника и разбитые дома, а жители делятся страшными воспоминаниями.

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