В ГПСУ назвали условие для выезда из Украины мужчин с двойным гражданством

Мужчины с двойным гражданством могут выезжать из Украины после прекращения украинского гражданства, уточняет пресс-служба ГПСУ, сообщает Новое время.

В Facebook ведомство подчеркивает, что согласно законодательству двойное гражданство в Украине не допускается. Лицо, имеющее несколько гражданств, одно из которых — Украины, в отношениях с Украиной считается гражданином Украины.

Таким образом использовать паспорт гражданина другой страны для выезда из Украины на законных основаниях могут мужчины после потери украинского гражданства, подчеркивает Госпогранслужба.

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, во время которых военнообязанным гражданам запрещено выезжать за пределы государства.

На период действия военного положения мужчинам — гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщинам-военнообязанным ограничен выезд за пределы страны.