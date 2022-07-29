Кабмин: Украина разорвала соглашение о судоходстве с Беларусью

Кабинет министров Украины разорвал соглашение с Беларусью о внутреннем судоходстве, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня денонсировано соглашение с правительством Беларуси о судоходстве по внутренним водным путям. Это соглашение было подписано в 1998 году.

Данный документ разрешал перевозки пассажиров и грузов между портами Украины и Беларуси, а также транзитные перевозки по внутренним водным путям обеих стран.

Отметим, Украина также продолжает разрывать связи в рамках Содружества независимых государств. В частности, в июне Киев вышел из документа о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи и ряда других соглашений.