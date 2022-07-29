Верещук возглавила штаб по эвакуации жителей Донецкой области

Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации жителей Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что создание такого штаба было инициативой Минреинтеграции.

Возглавила штаб вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА.

В министерстве отметили, что штаб будет заниматься координацией действий властей, военных и волонтеров по вывозу жителей из опасных мест, их расселению и оказанию помощи.

В четверг Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации.