За неделю автомобильный газ в сетях АЗС подешевел на 1,17 гривен

Средняя цена на сжиженный газ за неделю (с 22 по 29 июля) в сетях АЗС снизилась на 1,17 грн/л – до 29,22 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,55 грн/л и 1,36 грн/л до 29,20 и 29,73 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафты" продукт подешевел на 2,53 грн/л, до 29,08 грн/л, на станциях "Авиас" и других – на 1,55 грн/л, до 28,55 грн/л.

Кроме того, на 0,3 – 2,2 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других (см. табл.).

Изменение розничных цен на АЗС с 15 по 22 июля, грн/л: