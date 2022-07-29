Военно-воздушные силы стран НАТО провели учения в небе Румынии

Военно-воздушные силы семи стран НАТО в четверг провели совместные учения в воздушном пространстве Румынии по отработке взаимосовместимости и готовности, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит сообщение Объединенного командования Военно-воздушных сил НАТО.

Учебами руководили Объединенный центр воздушных операций в Торрехоне, румынский Центр управления и отчетности и судно французской бортовой системы предупреждения и контроля.

В операции участвовали румынские истребители F-16, французские Rafale и немецкие Tornado, разворачивавшиеся со своих баз. В воздухе они присоединились к истребителям военно-морских сил США EA-18 из авианосной ударной группы США "Гарри Трумэн", которые сейчас находятся в Адриатическом море.

ФОТО: Объединенное командование военно-воздушных сил НАТО

Формирование смоделировало боевые действия с бельгийскими истребителями F-16 и испанскими F-18 и французской системой ПВО наземного базирования SAMP/T.

Кульминацией учений стал облет самолетов-участников на авиабазе Когальничану вблизи румынского города Констанца.

ФОТО: Объединенное командование военно-воздушных сил НАТО

В НАТО подчеркивают, что учения соответствуют международному праву и являются частью мероприятий Альянса, направленных на защиту восточного фланга и обеспечение безопасности союзников по НАТО в регионе.

В Объединенном командовании отмечают, что объединение семи членов Альянса для столь сложного учебного мероприятия "подчеркивает способность НАТО сосредотачивать многонациональные огневые мощности и влияние воздушных, морских и сухопутных компонентов в одном и том же месте в то же время, а также обеспечить способность и оперативную совместимость для реагирования в случае, если Североатлантический союз находится под угрозой".

Как сообщалось, Военно-морские силы Румынии с 1 по 5 августа организуют у себя международные учения военных водолазов Eurasian Partnership MCM Dive 22.