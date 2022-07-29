Генштаб: ВСУ обезвредили разведгруппу РФ на Славянском направлении

Украинские военные обезвредили разведывательную группу россиян в районе Щуровки на Славянском направлении, а также заставили отойти разведгруппу оккупантов на Краматорском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Славянском направлении противник задействовал ствольную, реактивную артиллерию и танки возле Долины, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вернополья, Сулиговки и ряда других населенных пунктов. Вражеская армейская авиация действовала вблизи Гусаровки.

В районе Щуровки наши воины обнаружили и обезвредили разведывательную группу оккупантов.

На Краматорском направлении враг обстреливал в частности районы Северска, Ивано-Дарьевки, Кривой Луки, Серебрянки, Григорьевки, Звановки, Спирного и Выемки. Авиаудар зафиксирован недалеко от Серебрянки и Спирного.

Недалеко от Верхнекаменского обнаружена разведгруппа оккупантов, нанесено огневое поражение, группа отошла. Также противник вел воздушную разведку БПЛА.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Шумы, Кодема, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Травневе, Зайцево, Вершина и других. Нанес авиаудары неподалеку от Покровского, Новолуганского, Соледара и Веселой Долины.

Оккупанты снова пытались штурмовать в районах Соледара, Вершины и Семигорья. И снова безуспешно – понесли потери и отошли.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Павловка, Авдеевка, Веселое, Угледар, Водяное, Большая Новоселка, Пески, Новокалиново, Красногоровка, Шевченко и других.

Все наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Авдеевки, Каменки, Красногоровки и Песков украинские воины решительно подавили.

На Харьковском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Рубежное, Уды, Дементиевка, Слатино, Базалиевка, Перемога, Маяк, Замуловка, Лесное, Сосновка, Светличное, Ивановка, Коробочкино и других. Нанес авиаудар силами армейской авиации неподалеку от Старого Салтова.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел, продолжил систематические обстрелы гражданской инфраструктуры возле Времовки, Ольговского, Новополя и многих других населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков создания наступательных группировок вооруженных сил РФ и Белоруссии не выявлено.

На Северском направлении враг продолжил наносить удары по объектам инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Также противник вел воздушную разведку БПЛА возле села Гремяч Черниговской области.

На Южнобужском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на недопущении продвижения украинских войск. Враг боится и поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Ивановки, Токаревого, Карьерного, Осокоровки, Благодатного, Кобзарцев и еще более тридцати населенных пунктов.