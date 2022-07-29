Зеленский представил нового командующего ССО

Президент Владимир Зеленский представил личному составу Сил специальных операций нового командующего ССО, бригадного генерала Виктора Хоренко, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день". - сказал Зеленский.



Командование ССО также опубликовало фото Хоренко.

25 июля президент Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Виктора Хоренко.

В свою очередь, Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций А СБУ.