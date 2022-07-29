Мининфраструктуры: уже 10 судов с зерном готовы к отправке

В портах Одесса и Черноморск погрузили зерно на 17 судов, из них десять уже готовы к отправке, сообщает Новое время.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры в пятницу, 29 июля.

Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в морских портах Украины возобновили работу впервые с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

"Суда, которые были загружены зерном еще зимой, готовы к выходу, как только наши партнеры, ООН и Турция, согласуют „зеленый коридор“ в направлении Босфора… Рассчитываем оперативно вывезти более 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая и начать экспорт нового. Разблокировка портов даст украинской экономике ежемесячно почти миллиард долларов валютной выручки. Это поможет стабилизировать гривну и улучшить экономическую ситуацию в стране" , — отметил он.

По словам министра, экспорт зерна начнется с отправки кораблей, которые не смогли покинуть порт из-за начала полномасштабной войны.

В пятницу, 29 июля, послы стран G7 в Украине посетили Одессу и заявили о важности зернового соглашения. В Одесскую область также приехал президент Владимир Зеленский и подчеркнул, что Украина готова к экспорту зерна и ждет сигналов от партнеров.

Перед этим в Министерстве инфраструктуры сообщили, что морские порты Черноморск, Одесса и Южный начали готовиться к погрузке и отправке зерна.

23 июля, менее чем через сутки после подписания соглашения о разблокировке экспорта украинского зерна через черноморские порты, российские оккупанты атаковали Одесский морской порт ракетами.

В порту было зерно, которое готовили на экспорт. В ОК Юг сообщили, что ракета РФ не попала в зернохранилище, но попала в насосную станцию. В МИД Украины назвали обстрел Россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Антониу Гутеррешу и Реджепу Эрдогану».

Подписанное в Стамбуле соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов останется за украинской стороной; никакие суда кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не смогут войти в порты.

В Турции будут созданы инспекционные группы из представителей всех сторон, которые будут проверять грузы и персонал. Инспекцию будут проводить только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции. Соглашение рассчитано на 120 дней и может быть продлено на такой же срок.