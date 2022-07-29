США ввели санкции против россиян, причастных к вмешательству в выборы

США ввели новые санкции против России, которые касаются двух лиц и четырех организаций. Речь идет о вмешательстве в выборы за рубежом и злонамеренной киберактивности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

В списке подсанкционных лиц Наталья Бурлинова - известна как основатель и президент "Креативной дипломатии". Работала в ФГУП "Рособоронэкспорт", затем два года - в дирекции международных программ "РИА Новости", в том числе в бюро в Вашингтоне.

Еще один "счастливчик" американских санкций - Александр Ионов. Это - основатель "Антиглобалистского движения России", член Общественного совета ФСИН, бывший член московской ОНК. По данным СМИ, Ионов занимается охранным бизнесом в Сирии, а также консультированием местных бизнесменов. Причастен к соучастию в политических репрессиях, составлению доносов на независимые СМИ и публичные клеветы на журналистов, соучастию в схемах по обходу международных санкций.

Кроме этого, под санкции попали также 4 организации:

ЦПРГІ "Креативная дипломатия". Тип организации: деятельность политических организаций; Целевой тип: благотворительная или некоммерческая организация. Организация связана с уже упомянутой Натальей Бурлиновой.

"Антиглобальное движение России". Целевой тип - благотворительная или некоммерческая организация, связанная с выше упомянутым Александром Ионовым.

Также под санкции США попали еще две организации связанные с Ионовым - "Ионов трансконтенентал" и глобальное информационное агенство "Стоп империализм".

Напомним, эффективность санкций против РФ недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

На прошлой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.