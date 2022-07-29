Никопольская РВА: в Запорожской области горит склад боеприпасов оккупантов
В Запорожской области украинские военные ликвидировали российский склад боеприпасов, сообщает Новое время.
Об этом сообщил главы Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"На противоположном берегу склад оккупантов продемонстрировал „жест доброй воли“ и вышел из чата", — написал он в Telegram.
На противоположенном берегу Днепра находится временно оккупированная территория Запорожской области.
За последние сутки украинские силы нанесли удар по российскому складу в оккупированным Иловайске. Также ВСУ уничтожили в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины четыре склада боеприпасов врага.