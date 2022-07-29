Теракт в Еленовке: Кулеба просит ООН и Красный Крест проверить пленных

После сегодняшнего теракта в Еленовке международные организации должны проверить всех украинских пленных на оккупированном Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали", резко осудить Россию за обстрел следственного изолятора "Еленовка" и посетить место для установления всех фактов этого чудовищного преступления. Я также призываю Красный Крест проверить всех украинских военнопленных" , - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Красного Креста уже выехали на место теракта в Еленовке.

Сегодня стало известно об ударе по колонии, в которой удерживались пленные "азовцы". Оккупанты обвиняют Вооруженные силы Украины в ударах из HIMARS, украинская сторона отрицает и допускает, что помещение с людьми вообще подорвали изнутри.

Что точно известно, так это то, что в результате теракта погибли десятки военнопленных, еще более сотни пострадали.