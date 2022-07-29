В полиции назвали условие для эвакуации детей из зоны боевых действий

Полиция Донецкой области будет эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"Правоохранители будут эвакуировать детей, если этого хочет хотя бы один из родителей. Категорический отказ обоих родителей от эвакуации будет фиксироваться, и при наступлении тяжелых последствий они будут брать ответственность за жизнь ребенка на себя" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции разъясняют родителям, что эвакуация предполагает и обеспечение жильем и предоставление всей необходимой помощи.

По данным правоохранителей, в Донецкой области сейчас находятся примерно 52 тысяч детей. А в населенных пунктах непосредственно у линии огня остаются проживать более 470 многодетных семей, в которых воспитывается 1672 ребенка