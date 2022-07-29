Послы Британии и США в ООН резко осудили российские преступления

Послы Великобритании и США в ООН отреагировали на преступления России против украинцев, сообщает Новое время.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд вновь потребовала, чтобы Россия прекратила вторжение, вышла из Украины и выполнила свои обязательства по Уставу ООН.

"Видео этой недели кастрации украинского военнопленного российскими солдатами является иллюстрацией варварства и преступности России" , — цитирует ее пресс-служба британского парламента.

Она также напомнила о других зверствах и преступлениях России за пять месяцев вторжения: нарушения гуманитарного права в Буче и Ирпене, нападения на мирных жителей в Мариупольском театре, на вокзале Краматорск, в торговом центре Кременчуга, в многоквартирных домах в Часовом Яру и Виннице, а также о массовых пытках и издевательствах над задержанными, включая женщин и детей.

Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд в ООН заявила, что «Россия фактически подожгла Устав ООН», сообщает CNBC.