Разведка Канады: Россия перебросила в Украину почти все свои войска

Канадская разведка сообщает, что почти все подразделения армии РФ участвуют в боевых действиях против Украины, сообщает Новое время.

"Практически все подразделения российской армии участвовали в боевых действиях на территории Украины" , — говорится в сообщении разведки в Twitter.

Отмечается, что РФ из-за значительных потерь уже не имеет достаточных резервов для усиления войск.

"Потери большинства российских армейских подразделений настолько высоки, что им даже не удается найти достаточное количество неподготовленных новобранцев, чтобы пополнить развернутые подразделения" , — добавили в разведке.

Также в настоящее время, по данным Канады, сил РФ в Украине недостаточны для достижения их заявленной цели смещения правительства в Киеве. Россия и дальше будет иметь сложности с достижением даже скромного тактического успеха на восточном и южном фронтах, убеждены в разведке.