Пентагон: Украина достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике

США считают, что Украина достигла такого уровня обороны, который позволяет держать армию России в тупике, сообщает Новое время.

Об этом сообщает журналист Кейтлин Дорнбос со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По словам представителя Пентагона, американская сторона считает, что такого уровня обороны украинская сторона достигла по многим причинам, в частности, из-за морального состояния и потерь россиян.

"Другая причина может заключаться в том, что украинцы стали очень эффективными в поиске и уничтожении российского командования и центров управления, а также в уничтожении большого количества российских средств" , — цитирует корреспондент чиновника оборонного ведомства.

25 июля в Пентагоне заявили, что Военнослужащие армии РФ всех уровней дезертируют и отказываются воевать в Украине.