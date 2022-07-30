Мэр: РФ обстреляла Харьков, начался пожар в учебном заведении
Российские войска ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
По его словам первый "прилет" был около трех часов ночи.
"Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", - говорится в сообщении.
О пострадавших информации нет.
"Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетело - сейчас выясняем", - сообщил Терехов.