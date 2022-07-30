Мэр: РФ обстреляла Харьков, начался пожар в учебном заведении

Российские войска ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

По его словам первый "прилет" был около трех часов ночи.

"Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС" , - говорится в сообщении.

О пострадавших информации нет.