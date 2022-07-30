В ЕС назвали "варварством" убийство украинских пленных в Еленовке
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "ужасным зверством" убийство пленных азовцев на территории бывшей колонии в оккупированной Еленовке, сообщает Новое время.
"Сообщается, что сегодня в Еленовке на востоке Украины Россия убила десятки украинских военнопленных, в том числе защитников мариупольского меткомбината Азовсталь, сдавшихся России и зарегистрированных МККК в мае и находившихся под правовой защитой России в рамках международных гуманитарных законов", — отметил он.
Чиновник добавил, что 29 июля прокремлевские пользователи социальных сетей распространили "ужасные видеозаписи", на которых русские солдаты "совершают противные зверства" в отношении украинского военнопленного.
"Европейский Союз решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям", — подчеркнул Боррель.
Он пообещал, что все причастные к военным преступлениям и другим серьезным нарушениям, а также ответственные чиновники и военные будут привлечены к ответственности за свои поступки.
"Европейский Союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, осуществленные во время российской агрессии в Украине", — подытожил чиновник.