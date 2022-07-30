В ЕС назвали "варварством" убийство украинских пленных в Еленовке

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "ужасным зверством" убийство пленных азовцев на территории бывшей колонии в оккупированной Еленовке, сообщает Новое время.

"Сообщается, что сегодня в Еленовке на востоке Украины Россия убила десятки украинских военнопленных, в том числе защитников мариупольского меткомбината Азовсталь, сдавшихся России и зарегистрированных МККК в мае и находившихся под правовой защитой России в рамках международных гуманитарных законов" , — отметил он.

Чиновник добавил, что 29 июля прокремлевские пользователи социальных сетей распространили "ужасные видеозаписи", на которых русские солдаты "совершают противные зверства" в отношении украинского военнопленного.

"Европейский Союз решительно осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и приравниваются к военным преступлениям" , — подчеркнул Боррель.

Он пообещал, что все причастные к военным преступлениям и другим серьезным нарушениям, а также ответственные чиновники и военные будут привлечены к ответственности за свои поступки.