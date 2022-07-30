Генштаб: ВСУ отразили вражеские штурмы на четырех направлениях
На Славянском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях украинские защитники отбили штурмы россиян, на некоторых из этих направлений продолжаются боевые действия, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 июля.
На Северском направлении враг продолжил вести воздушную разведку и наносить удары по объектам инфраструктуры по ствольной и реактивной артиллерии в районах приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг производил артиллерийское огненное поражение в районах Харькова, Прудянки, Черкасских Тишек, Борщевой, Лесного, Коробочкиного, Мосьпанова и Старого Салтова.
На Славянском направлении противник совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков неподалеку от Асеевки, Протопоповки, Гусаровки, Грушувахи, Карнауховки, Долины и Адамовки. Вел штурмовые действия в районах Бражевки и Дмитровки, успеха не имел, отошел.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. Противник продолжил ведение воздушной разведки БПЛА.
На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанес авиаудару у Соледара. Вел штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имел. Возле Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.
На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опросного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Враг вел штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имел. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.
На Запорожском направлении враг осуществляет обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудару возле Новомихайловки и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.
Совершал систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское, Николаев и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.
Враг проводит активные мероприятия по восстановлению путей логистического обеспечения.