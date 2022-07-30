ISW: повреждения от пожара в Еленовке не присущи HIMARS

Институт изучения войны (ISW), реагируя на убийство украинских военнопленных в Еленовке, отмечает, что повреждения от пожара не присущи для принципа работы HIMARS, сообщает Украинская правда.

"Спонсируемое Кремлем новостное агентство "РИА Новости" опубликовало видео из центра содержания под стражей, на которых видны повреждения от пожара, но не те повреждения, которые мог бы нанести удар HIMARS" , – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пропагандисты обнародовали кадры фрагментов якобы ракеты HIMARS, но не представили доказательств того, что фрагменты были обнаружены в Еленовке.

По мнению ISW, имеющиеся доказательства больше подтверждают заявление Украины об ответственности России за теракт в Еленовке.