Блинкен после разговора с Лавровым побеседовал с Кулебой
Госсекретарь США Энтони Блинкен после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает Европейская правда.
"Я поговорил с госсекретарем Блинкеном, который сообщил мне об итогах разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться", - рассказал Кулеба.
Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал оглашение нового пакета военной помощи Украине.
29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первый телефонный разговор с момента полномасштабной войны России против Украины.
Блинкен рассказал журналистам, что убеждал Лаврова согласиться с предложением США об освобождении двух незаконно задержанных в России граждан США. Также он призвал Лаврова от имени многих стран мира выполнять то, на что Россия согласилась в Стамбуле, и позволит экспорт зерна из украинских портов через Черное море.