Блинкен после разговора с Лавровым побеседовал с Кулебой

Госсекретарь США Энтони Блинкен после разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщает Европейская правда.

"Я поговорил с госсекретарем Блинкеном, который сообщил мне об итогах разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение провалиться" , - рассказал Кулеба.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Ранее координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на закрытом брифинге в пятницу анонсировал оглашение нового пакета военной помощи Украине.

29 июля госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели первый телефонный разговор с момента полномасштабной войны России против Украины.

Блинкен рассказал журналистам, что убеждал Лаврова согласиться с предложением США об освобождении двух незаконно задержанных в России граждан США. Также он призвал Лаврова от имени многих стран мира выполнять то, на что Россия согласилась в Стамбуле, и позволит экспорт зерна из украинских портов через Черное море.