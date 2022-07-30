ОВА: войска РФ обстреляли Никополь из "Градов", выпустили до 80 снарядов

В Днепропетровской области захватчики выпустили из "Градов" по Никополю и Красногригорьевской общине до 80 снарядов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была напряженной в Никопольском районе. Российские войска несколько раз накрыли его огнем из "Градов". Направили на ночной Никополь и Красногригорьевскую общину в 80 снарядов.

В Никополе уничтожен один частный дом, повреждены 15 частных домов и примерно столько же хозяйственных построек. Выведена из строя электросеть. До 1000 человек остались без света. На месте работают электрики" , — написал Резниченко.

Фото: Днепропетровская ОВА

Кроме того, есть разрушения на двух местных предприятиях. На одном из них произошло возгорание. Спасатели боролись с пламенем несколько часов.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В Красногригорьевской общине обошлось без жертв и разрушений.