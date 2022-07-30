В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 40670 (+170) человек ликвидировано,

танков – 1759 (+10),

боевых бронированных машин – 3995 (+8),

артиллерийских систем – 906 (+6),

РСЗО – 258,

средства ПВО – 117,

самолетов – 222,

вертолетов – 190,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),

крылатых ракет – 174,

кораблей/катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19),

специальная техника – 78 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.