В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 40670 (+170) человек ликвидировано,
- танков – 1759 (+10),
- боевых бронированных машин – 3995 (+8),
- артиллерийских систем – 906 (+6),
- РСЗО – 258,
- средства ПВО – 117,
- самолетов – 222,
- вертолетов – 190,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
- крылатых ракет – 174,
- кораблей/катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19),
- специальная техника – 78 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.