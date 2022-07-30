В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ

В Генштабе сообщили обновленные данные о потерях войск РФ
Фото: Facebook

﻿В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 40670 (+170) человек ликвидировано,
  • танков – 1759 (+10),
  • боевых бронированных машин – 3995 (+8),
  • артиллерийских систем – 906 (+6),
  • РСЗО – 258,
  • средства ПВО – 117,
  • самолетов – 222,
  • вертолетов – 190,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 733 (+2),
  • крылатых ракет – 174,
  • кораблей/катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2889 (+19),
  • специальная техника – 78 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

Новости

Популярные темы форума

analytics