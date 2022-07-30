Кабмин определило рыночную стоимость "Нафтогаза"

Кабмин определило рыночную стоимость "Нафтогаза"
Фото: Facebook

Кабинет министров утвердил рыночную стоимость НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 300 млрд гривен. Это на 110 млрд гривен больше номинальной стоимости акций компании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении от 29 июля 2022 г. № 840.

"Утвердить рыночную стоимость 190 150 481 простой именной акции АО НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 300 437 760 000 гривен по состоянию на 30 июня 2022 г., определенную субъектом оценочной деятельности - частным предприятием "Габьяно" согласно отчету о независимой оценке имущества № 14/122/22 от 19 июля 2022 года", - говорится в документе.

Правительство также приняло решение увеличить уставный капитал компании на сумму 646 248 000 гривен с сохранением в собственности государства 100% акций НАК.

Уставный капитал увеличивается за счет передачи компании таких предприятий:

Размер пакета акций, штук
 Размер пакета акций, процентов
АО "Днепровская ТЭЦ"
 101 565 404
 99,9277
ЧАО "Николаевская ТЭЦ" 
 249 833 540
 99,9123
АО "Криворожская теплоцентраль"
 315 608 160
 99,9864
АО"Херсонская ТЭЦ"
 118 767 348
 99,8328
АО"Одесская ТЭЦ"
 174 083 240
 99,9895
АО "Северодонецкая ТЭЦ"
 14 963 000
 100

Напомним, сейчас уставный капитал "Нафтогаза" составляет 190 150 481 000 гривен, номинал акции 1000 гривен.

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