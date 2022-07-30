Кабмин определило рыночную стоимость "Нафтогаза"

Кабинет министров утвердил рыночную стоимость НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 300 млрд гривен. Это на 110 млрд гривен больше номинальной стоимости акций компании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в постановлении от 29 июля 2022 г. № 840.

"Утвердить рыночную стоимость 190 150 481 простой именной акции АО НАК "Нафтогаз Украины" в сумме 300 437 760 000 гривен по состоянию на 30 июня 2022 г., определенную субъектом оценочной деятельности - частным предприятием "Габьяно" согласно отчету о независимой оценке имущества № 14/122/22 от 19 июля 2022 года" , - говорится в документе.

Правительство также приняло решение увеличить уставный капитал компании на сумму 646 248 000 гривен с сохранением в собственности государства 100% акций НАК.

Уставный капитал увеличивается за счет передачи компании таких предприятий:

Размер пакета акций, штук

Размер пакета акций, процентов

АО "Днепровская ТЭЦ"

101 565 404

99,9277

ЧАО "Николаевская ТЭЦ"

249 833 540

99,9123

АО "Криворожская теплоцентраль"

315 608 160

99,9864

АО"Херсонская ТЭЦ"

118 767 348

99,8328

АО"Одесская ТЭЦ"

174 083 240

99,9895

АО "Северодонецкая ТЭЦ"

14 963 000

100



Напомним, сейчас уставный капитал "Нафтогаза" составляет 190 150 481 000 гривен, номинал акции 1000 гривен.