Посол Британии требует расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке нуждается в расследовании, сообщает Европейская правда.

"Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, безнаказанно совершаемых на оккупированном востоке Украины" , - написала посол в Twitter.

#Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході ???????? — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 30, 2022

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.