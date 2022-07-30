Посол Британии требует расследования убийства украинских военнопленных в Еленовке
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке нуждается в расследовании, сообщает Европейская правда.
"Еленовка нуждается в расследовании. Это выглядит как часть все более тревожной модели худших видов нарушений прав человека и возможных военных преступлений, безнаказанно совершаемых на оккупированном востоке Украины", - написала посол в Twitter.
Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.