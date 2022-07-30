Мэр Энергодара о взрывах в городе: в воздух взлетела техника оккупантов

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил подробности ночных взрывов в городе, которые произошли перед отелем, где размещались оккупанты, сообщает Новое время.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей ОП ЗАЭС раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Тушили его с привлечением специальной спасательной техники. Пока известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники РФ, которая преграждала подъезд к гостинице" , — написал он в Telegram.

По имеющейся информации, среди мирных жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного «фейерверка" , — добавил Орлов.

Ранее стало известно, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области в ночь на субботу, 30 июля, прогремели взрывы. Отмечается, что взрывы произошли в отеле, где размещались российские оккупанты.