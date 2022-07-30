ОВА: в Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб

В Ахтырском районе Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин. В результате взрыва мирный житель погиб на месте, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Он рассказал, что за минувшие сутки от мин пострадали четверо человек, еще один погиб.

"В первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги при взрыве. Во втором случае – комбайн выехал на поле убирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита" , - сообщил Живицкий.

Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Глава Сумской ОВА напомнил, что территория с табличками "мины" - опасна для гражданских. По ней запрещено передвигаться.