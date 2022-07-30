Премьер Эстонии: не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке, сообщает Европейская правда.

"И снова мы становимся свидетелями жестоких и ужасающих преступлений, совершенных Россией. Массовое убийство в Еленовке украинских военнопленных воспроизводит самые темные страницы истории.

Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, как не может быть возвращение к отношениям с военными преступниками" , - написала Каллас в Twitter.

Yet again we witness brutal and heinous crimes committed by #Russia. The mass murder in #Olenivka against Ukrainian prisoners of war replays the darkest chapters of history. There must be no impunity for war crimes, just like there can no return to relations with war criminals. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 30, 2022

Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.