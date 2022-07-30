Премьер Эстонии: не может быть возвращения к отношениям с военными преступниками
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными, комментируя убийство украинских военнопленных в Еленовке, сообщает Европейская правда.
"И снова мы становимся свидетелями жестоких и ужасающих преступлений, совершенных Россией. Массовое убийство в Еленовке украинских военнопленных воспроизводит самые темные страницы истории.
Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, как не может быть возвращение к отношениям с военными преступниками", - написала Каллас в Twitter.
Как сообщалось, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.
Напомним, 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.