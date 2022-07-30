ОВА: оккупанты пытаются развивать наступление в Донецкой области, но им это не удается

В Донецкой области обстановка остается напряженной, линия фронта находится под постоянными обстрелами, сообщает Новое время.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Сутки были жаркими — обстреливались Краматорск, Славянск, Бахмут, Северск, Соледар, многострадальные Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Угледар, Торецк. Обстрелы фактически постоянно происходят. Боевые столкновения на наиболее горячих направлениях — Авдеевское и Бахмутское" , — отметил он.

По словам Кириленко, оккупанты пытаются развить наступление в Донецкой области, однако у них это не получается.