Глава Совета НБУ пояснил запрет обменникам выставлять курсы

НБУ в условиях войны заинтересован в дисциплине на валютном рынке, соблюдении норм валютного законодательства и регуляторных актов. Этим было вызвано последнее решение НБУ относительно обменных пунктов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.

"Национальный банк считает, что расшатывание ситуации с наличным курсом во время войны для получения дополнительной маржи в сегменте, где покупает валюту население, недопустимо" , - написал он.

Как отметил Данилишин, с целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды НБУ ужесточает требования к небанковским учреждениям по организации торговли наличной валютой.

"В данных условиях это оправданный шаг" , - добавил он.

Глава Совета НБУ считает, что "никаких оснований для валютной паники сейчас нет, ситуация постепенно нормализуется, балансы выравниваются".

Изменение ситуации на рынке

Данилишин отметил, что после того, как НБУ с 21 июля "скорректировал" официальный курс на 25% до 36,6 гривен за доллар уже первая неделя показала положительные эффекты.

"Если за январь-май валютные резервы страны сократились на 6 млрд долларов, то только в течение последней недели чистый выкуп иностранной валюты Национальным банком составил 650 млн долларов. Корректировка валютного курса под изменившиеся условия не означает нестабильность" , - написал он.

Напомним, НБУ с 29 июля запретил обменным пунктам (кроме банков) информировать о курсах вне касс, в том числе привлекая внимание любыми цифровыми значениями или символами (табло).

После повышения официального курса на 25% до 36,6 гривен курс на наличном рынке подскочил на 5 гривен и в пятницу 29 июля превысил 42 гривны за доллар.

В то же время на безналичном рынке наблюдается избыток валюты. Только за последнюю неделю НБУ выкупил в резервы по курсу 36,6 гривен почти 650 млн долларов.