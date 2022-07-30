Омбудсмен требует, чтобы ему предоставили возможность посетить Еленовку

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец требует, чтобы ему дали возможность посетить колонию в Еленовке, сообщает Новое время.

Об этом Лубинец заявил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Я не просто готов. Я требую, чтобы мне предоставили возможность посетить это место военного преступления" , — сказал он.

По словам омбудсмена, этот барак был построен отдельно, что свидетельствует о планируемой операции россиян. Кроме того, пропагандистские телеграмм-каналы еще в июне сообщали о "планах ВСУ нанести удар по Еленовке".

"Мы предполагаем, что это был взрыв изнутри здания. Поскольку бараки, расположенные рядом, не пострадали. Даже стекло не пострадало. Думаю, что все военные эксперты в один голос скажут, что это в принципе невозможно, если бы в барак попала любая ракета. Так же не пострадали каким-то, наверное, чудом, находившиеся там российские военные. Ни один работник этого исправительного учреждения тоже не пострадал" , — отметил Лубинец.

Он также напомнил, что Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из Азовстали бойцов.

Кроме того, Лубинец обратился к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой, чтобы она вместе с ним приехала в Еленовку. Таким образом, в их присутствии эксперты взяли бы образцы материалов для расследования.

"Если вам нечего прятать, то предоставите нам такую возможность" , — подчеркнул омбудсмен.

Генштаб заявил, что российские войска осуществили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе и украинские пленные.

Российские оккупанты обвинили ВСУ в "ударе с HIMARS по колонии", в результате чего погибли 53 украинских военнопленных.

В Еленовке расположена колония № 120, где войска РФ удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка Азов.