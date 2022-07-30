ГСЧС: россияне разрушили ремонтную базу железной дороги в Бахмуте
Российские войска ночью обстреляли Бахмут Донецкой области. Вражеские ракеты попали в здание ремонтной базы железной дороги. В результате обстрела есть жертвы, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
"Выявлено и извлечено из-под завалов тело мужчины (анкетные данные уточняются). Под завалами возможно нахождение еще 2 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
К поиску привлечены 16 человек и 4 единицы техники, а также автокран.