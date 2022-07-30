МИД Украины отреагировал на твит посольства РФ о пленных "азовцах"

Призыв посольства РФ к смертной казни бойцов полка "Азов" не отличает российских дипломатов от военных их страны. Все они должны ответить за свои преступления, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Прочтите это, когда вам говорят, что Россию нельзя изолировать. Нет разницы между российскими дипломатами, которые призывают к расстрелу украинских военнопленных, и российскими войсками, которые делают это в Еленовке. Все они являются соучастниками этих военных преступлений и должны отвечать" , - написал Николенко.

Что заявило посольство РФ

Напомним, сегодня на своей официальной странице в Twitter посольство России в Великобритании призвало казнить военнослужащих полка "Азов", написав, что украинские бойцы якобы "заслуживают смерти через повешение".

Реакция ОП

На что в Офисе президента Украины ответили. Так глава ОП Андрей Ермак заявил, это лишь очередное доказательство, что Россия - страна-террорист и для этого уже достаточно доказательств.

Напомним, вчера ночью Россия нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области и обвинила в этом ВСУ. В тот момент в колонии были украинские пленные, в том числе и из полка "Азов", в результате вражеского теракта погибли десятки украинских военных.