Сын экс-командира корабля ВМС Украины заявил, что его отца похитили оккупанты

В Крыму бывшего командира разведывательного корабля Военно-морских сил Украины "Славутич" Алексея Киселева похитили российские силовики, обвинив его в участии в добровольческом крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана, который в России считается террористическим, сообщает Крым Реалии.

Об этом заявил его сын – Артем Киселев.

"22 июля представители банановых республик похитили моего папу, Киселева Алексея, экскомандира корабля "Славутич" ВМСУ, а сейчас активиста и волонтера. Где они держали его несколько дней - неизвестно, но 27 числа он якобы пересек границу с Крымом, где его задержали и отвезли в Симферопольское СИЗО" , – заявил он.

По его словам 29 июля подконтрольный России суд назначил Алексею Киселеву меру пресечения – 2 месяца в СИЗО г. Симферополь. Артем Киселев также отмечает, что физическое состояние отца свидетельствует о его избиении и возможных пытках.

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