Тайвань поднял в небо истребители на фоне учений Китая – журналист
Тайвань поднял в небо истребители с авиабазы "Chiayi Air Base". Это происходит в то время, когда спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в самолете направляется на остров, против чего выступала китайская сторона, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил журналиста Чаудхари Парвез в Twitter.
"Китайские войска начали обстрелы Тайваньского пролива боевыми артиллерийскими снарядами. Хотя Китай утверждает, что это всего лишь учения, тем временем Тайвань только что поднял истребители с авиабазы Chiayi Air Base", - пишет журналист, ссылаясь на источники.
Отметим, что борт Нэнси Пелоси, по данным радаров, все ближе приближается к Тайваню. За передвижением самолета уже наблюдают более 50 тысяч человек.
Напряжение растет
Также стало известно, что китайские боевые корабли следят за американской авианосной ударной группой во главе с атомным авианосцем CVN 76 Ronald Reagan.
Вместе с тем Китай закрыл Тайваньский пролив и продолжил "учебную стрельбу" с помощью артиллерии и РСЗО. Также местные СМИ зафиксировали переброску РСЗО в провинцию, которая находится всего в 180 км от Тайваня.
Напомним, запланированный визит Пелоси на Тайвань серьезно обострил напряженность между Китаем и США. Официальный Пекин требует отменить поездку, поскольку считает ее вмешательством во внутренние дела Китая. Вашингтон опасается, что самолет с американской делегацией вообще могут сбить.
В связи с этим США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию.