В Европе зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян

В Испании зарегистрирована первая смерть от оспы обезьян, сообщают местные СМИ со ссылкой на Минздрав страны в пятницу, 29 июля. Это, вероятно, первый известный случай смерти от заболевания в Европе и второй за пределами Африки, сообщает Deutsche Welle.

Зараженный человек умер от оспы в Валенсии, уточнили в Минздраве Испании. За несколько часов до публикации ведомства о первой в стране смерти от заболевания сообщили власти Бразилии. У умершего 41-летнего мужчины, по данным медиков, из-за лимфомы был ослабленный иммунитет. Эти смерти стали первыми зарегистрированными летальными случаями оспы обезьян за пределами африканского континента, где известно о гибели от болезни пяти человек.

Испания - вторая после США страна в мире по числу зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. По данным Национальной сети эпидемиологического надзора (Renave), в стране зарегистрировано 4298 случаев заболевания, из которых по крайней мере 120 человек были госпитализированы, сообщает испанский телеканал rtve.

В 82 процентах случаев пациенты заразились после полового контакта. Подавляющее число заболевших - более 4000 человек - это мужчины. При этом более 3500 из них имели однополые контакты. Средний возраст заразившихся - 37 лет, пишет rtve со ссылкой на Минздрав Испании.

23 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения. К тому моменту было известно о более чем 16 тысячах случаев в 75 странах. Большинство заражений были выявлены в Европе и Америке. Чаще всего заражаются мужчины, занимавшиеся однополым сексом, выяснили ученые из Лондонского университета королевы Марии.