ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленевке

Организация Объединенных Наций заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке, мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, которое требует согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста" , - заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность украинских военных к обстрелу колонии. Россия умышленно совершила это преступление, заявили в Генштабе. Также СБУ перехватила несколько разговоров оккупантов, которые подтверждают причастность России к преступлению.

Между тем Министерство иностранных дел призвало Международный уголовный суд начать расследование случаев издевательств, пыток, бесчеловечного обращения и убийств со стороны российских военных.