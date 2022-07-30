Латвия снова призвала ограничить въезд россиян в ЕС

Латвия снова предложила ввести запрет на выдачу туристических виз ЕС россиянам после теракта в Еленовке, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Я осуждаю зверское убийство украинских военнопленных российскими вооруженными силами в Еленовке и продолжающиеся зверства, совершаемые российскими военными против Украины. ЕС должен рассматривать Россию как государственного спонсора терроризма, я повторяю предложение о введении запрета на туристические визы ЕС для российских граждан" , - подчеркнул глава латвийского МИД.

Стоит заметить, что Латвия приняла решение прекратить выдачу виз россиянам еще 24 февраля.

При этом в Сейме Латвии призывали запретить предоставление гражданам РФ шенгенских виз 23 февраля. Тогда соответствующее заявление сделал депутат Рихардс Колс.