У Байдена снова выявили COVID после серии отрицательных тестов

У президента США Джо Байдена снова выявили COVID-19. До этого несколько дней подряд его тесты показывали отрицательный результат, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Сообщается, что у небольшого процента пациентов, которые принимают препарат PAXLOVID, наблюдается так называемый "рикошет" COVID-позитивности. Поэтому Байдену и его окружению делали регулярные тесты.

"После отрицательного результата во вторник вечером, в среду утром, в четверг утром и в пятницу утром, президент показал позитивную реакцию утром в субботу в тесте на антиген. У президента не было повторного появления симптомов, и он продолжает чувствовать себя достаточно хорошо" , - говорится в заключении врача Кевина О'Коннора.

В данном случае нет причин для того, чтобы Байден снова начал принимать паксловид, но медики продолжат наблюдение, и пациент останется на изоляции.

Сам Байден в Twitter прокомментировал свое состояние.

"Друзья, сегодня у меня снова положительный результат на COVID. Это происходит с меньшинством пациентов. У меня нет симптомов, но я собираюсь изолироваться для безопасности моего окружения" , - отметил он.

Напомним, 21 июля Байден заболел COVID-19, у него были легкие симптомы коронавирусной болезни.

Спустя неделю сообщалось, что он вылечился и был намерен вернуться к работе в нормальном режиме.