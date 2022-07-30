Business Insider: сепаратистское движение в Калифорнии финансировалось разведкой РФ

Власти США обнародовали федеральное обвинительное заключение, согласно которому, движение "за отделение в Калифорнии" было организовано российской разведкой с целью вызвать беспорядки в Соединенных Штатах, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что сепаратистское движение в Калифорнии курировалось напрямую Россией.

Федеральные прокуроры утверждают, что гражданин России, чьи связи с ФСБ были установлены следствием, обеспечивал финансирование и консультацию группы.

Против основателя группы, который отрицает правонарушения, обвинение выдвинуто не было.

Напомним, США ввели новые санкции против России, которые касаются двух лиц и четырех организаций. Речь идет о вмешательстве в выборы за рубежом и злонамеренной киберактивности.