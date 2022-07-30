В Гватемале обстреляли делегацию президента, есть раненые

В департаменте Уэуэтенанго Гватемалы совершено нападение с использованием огнестрельного оружия на делегацию президента Алехандро Джамматтеи, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Незадолго до нападения прокуратура Гватемалы задержала известного предпринимателя, основателя ряда СМИ Хосе Рубена Самору по обвинению в отмывании денег, вымогательстве и торговле влиянием.

Джамматтеи 66 лет. Он занимает пост президента с января 2020 года. Основатель и лидер партии "Вперед".

Напомним, 25 июля Джамматтеи прибыл в Украину и посетил деоккупированные населенные пункты Киевской области, а именно - Бучу, Ирпень и Бородянку.