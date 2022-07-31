В Ираке протестующие прорвались в здание парламента

В Ираке тысячи сторонников лидера шиитской полувоенной организации "Армия Махди", священнослужителя и политика Муктады ас-Садра в субботу, 30 июля, во второй раз за неделю взяли штурмом правительственную "зеленую зону" и прорвались в расположенное на ее территории здание парламента страны - Совета представителей. Они требуют создания правительства, свободного от иностранного влияния и коррупции, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Демонстранты, возглавляемые ас-Садром и его движением, крушили бетонные заграждения и бросали камни. Полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, по меньшей мере 125 человек получили ранения, включая протестующих и полицейских.

Hundreds of Sadr followers storm the #Iraq Parliament building in #Baghdad.pic.twitter.com/PCZyMt1tES — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) July 30, 2022

Партия ас-Садра одержала победу на иракских выборах в октябре 2021 года. Однако он отозвал своих депутатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство. Он хотел создать альянс против шиитских партий, большинство из которых получают военную и финансовую поддержку со стороны Ирана и имеют свои военизированные группировки.

В результате десятки мест достались альянсу шиитских партий. Почти год Ирак остается без президента и премьер-министра, поскольку ситуация зашла в тупик.