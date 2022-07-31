США обвинили Китай в неконтролируемом падении ракеты-носителя

Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Космического командования ВС США.

Ракета на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" к орбитальной станции КНР "Тяньгун".

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.